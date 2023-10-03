Наполі — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 03.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 3 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті С на нас чекає протистояння між італійським Наполі та іспанським Реалом, яке пройде на стадіоні Дієго Армандо Марадона в Неаполі.

НАПОЛІ — РЕАЛ МАДРИД

ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАДІОН ДІЄГО МАРАДОНИ, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За підсумками жеребкування група F із самого початку була визнана однією з найцікавіших та найбільш інтригуючих, але перший тур показав реальний рівень конкуренції. Уніон, який перебуває не в найкращому стані ледь не зачепився за очки в Мадриді проти Реала, проте все-таки програв (0:1), а Наполі декласувало Брагу (2:0). У другому турі зійдуться лідери групи — Наполі та Реал.

Неаполітанців дещо лихоманить на старті цієї кампанії. Тут вам і невиразний початок в Серії А. Наполі втратило очки в трьох матчах поспіль і зараз посідає третє місце. Згодом був скандал навколо Осімгена та Руді Гарсії, образливі відео в соцмережах на адресу нігерійця. Проте, схоже, команда демонструє ознаки одужання, і останні розгромні перемоги в чемпіонаті тому найкращий доказ. Посеред тижня був розбитий Удінезе (4:1), а на вихідних — Лечче (4:0).

Тим часом Реал на початку кампанії перебуває в хорошій формі. Команда Карло Анчелотті виграла 8 матчів з 9, зазнавши поразки тільки проти Атлетіко (1:3). При цьому були звитяги над Реалом Сосьєдад, який також грає в ЛЧ, та над Жироною. Саме перемога над каталонцями минулими вихідними дала можливість "вершковим" очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Слід відзначити результативність Джуда Беллінгема: 7 голів і 2 асисти у 8 матчах — дивовижний результат як для новачка.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні важко визначити явного фаворита. Так, перемога Наполі оцінюється коефіцієнтом 2,71, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 2,57. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олівейра — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Реал: Кепа — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Вальверде, Чуамені, Модріч — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.

Не зіграють: Ррахмані — Гюлер, Куртуа, Мілітао.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди провели 4 матчі між собою: 3 перемоги Реала та 1 нічия. Востаннє італійці та іспанці грали у 2017 році на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. Мадридці перемогли з однаковим рахунком — 3:1.

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