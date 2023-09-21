Бруну Фернандеш: Манчестер Юнайтед знає про свої проблеми, але це не привід не вигравати матчі

Півзахисник Манчестер Юнайтед прокоментував поразку від Баварії.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Юнайтед поступився в гостях у мюнхенської Баварії.

Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

Після завершення гри півзахисник "Червоних дияволів" Бруну Фернандеш, на рахунку якого гольовий пас під другий гол Каземіро, прокоментував свій виступ.

"Цю поразку справді важко прийняти. Ми знали, що буде важко грати проти Баварії.

За великим рахунком, ми залишались у грі до останнього та могли б створити суперникам трохи більше проблем. Для цього потрібно було бути трохи більш терплячими з м'ячем у ногах.

У нашому виконанні було позитивних моментів, але, вочевидь, цього було недостатньо для перемоги.

Ми доклали багато зусиль навіть для такого невдалого результату, але ще є багато речей, які потрібно покращити.

Нам не потрібно думати про травмованих гравців, бо в нас достатньо гравців, щоб дати відповідь на полі.

Звичайно, ми хочемо, щоб усі були у формі, і ми знаємо, що деякі важливі гравці травмовані, але це не привід не вигравати ігри", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти турецького Галатасарая.