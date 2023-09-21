Брага — Наполі 1:2 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Ештадіу Мунісіпал де Брага в рамках групи C поміж собою зустрічались місцева Брага та італійський Наполі.

Для гостей ця зустріч розпочиналась не найліпшим чином, бо через травму вже на 12 хвилині замінили центрального захисника Ррахмані.

Але господарі цим не встигли скористатись, тоді як "Партенопеї" вийшли вперед за рахунком наприкінці першого тайму.

Проте після відпочинку в Наполі щось пішло не так із утриманням балансу в грі й під завісу протистояння вони пропустили випад Бруми.

Однак незабаром після цього глядачі побачили ще один гол — італійський колектив забезпечив передумови для удару по власних воротах захисника Ніакате.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брага — Наполі в 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Брага — Наполі 1:2

Голи: Брума, 84 — Ді Лоренцо, 45, Ніакате, автогол, 88

Брага: Матеуш — Гомес, Фонте, Ниакате, Борха (Марин, 85) — Карвалью (Залазар, 67), Орта, Музрати — Джало (Банза, 77), Руїз (Піцці, 85), Брума

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 13), Жезус, Олівейра — Ангісса, Лоботка, Зелінський (Натан, 90) — Політано (Распадорі, 66), Осімген (Сімеоне, 90), Кварацхелія (Ельмас, 66).

Попередження: Джало, Фонте, Борха — Ангісса, Осімген, Політано, Распадорі, Олівера, Жезус.