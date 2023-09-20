Беллінгем у компенсований час приніс Реалу перемогу над Уніоном Берлін

Команда Карло Анчелотті чинила шалений тиск на суперників, але забити змогла тільки за лічені секунди до завершення матчу.

Гімн Ліги чемпіонів УЄФА доносився з кожного пристрою для відтворювання, що належали футбольним уболівальникам, уперше в цьому сезоні в рамках групового етапу турніру напередодні, тому в звітній день ми вже відчували достатній рівень натхнення продовжувати спостерігати за тим, як найкращі команди Старого Світу з’ясовують сильнішого поміж собою. Друга половина квартетів цього сезону стартувала раніше за першу, проте ввечері в середу від того ми жодним чином не залишись без дійсно цікавих афіш.

Група C у цьому плані давала достатній рівень інтриги, оскільки в сполуці поміж мадридським Реалом, неаполітанським Наполі, німецьким Уніоном Берлін та португальською Брагою кожна з команд може добряче нашкодити своїм опонентам та їхнім планам щодо євровесни. Проте стосовно спроможності "залізних" виступати на найвищому міжнародному рівні залишались певні запитання, оскільки для них матч у рамках першого туру на полі Сантьяго Бернабеу став дебютним у турнірі, тоді як навпроти грала найбільш титулована команда за всю історію цього змагання.

Але фокус із тиском через авторитет не вдався. У будь-якому випадку, у першому таймі точно. Німці не віддали свого навіть під потужним пресингом "бланкос" на стартових хвилинах, коли команда Карло Анчелотті вирішила піти найкоротшим шляхом та спрямовувати подачі з флангів на Хоселу, а той якось мав вигадати шлях до їхнього завершення з другого поверху. Але приціл у форварда збився, тож він із п’яти спроб лише одного разу влучив у площину, тож Роннов роботи не мав.

Уніону точно не звикати грати в прямолінійний вертикальний футбол, тож і Рюдігеру з Начо доводилось пострибати вслід цупим нападникам Бекеру та Беренсу, і зрештою в боротьбі команди так і проводили весь перший тайм. Не завжди вона була в межах правил, оскільки Чуамені та Тусар отримали по цілком заслуженій картці, тож опорна зона що однієї, що іншої команди, мала грати надалі дуже обережно. Та й Сантьяго Бернабеу на задньому тлі починав потрохи невдоволено гомоніти.

Незважаючи на те, що хлопці Урса Фішера з власної атаки розпочали другий тайм та навіть мали момент із ударом Госенса з гострого кута повз ворота, на співвідношення сил на полі це не мало відчутного впливу. Реал не просто чинив тиск на суперників, а ледь не розривав чужий захист численними передачами на загострення, тоді як на відтинку з 51 по 52 хвилину Родріго в послідовних хвилях атаки мав відкривати рахунок у грі, але спочатку влучив у Роннова, а потім пробив у ближній каркас воріт із гострого кута.

Усе тоді вказувало на шалену перевагу Реала за грою, але голи самі собою не приходять. А ще вони точно цього вечора не могли прийти від Хоселу, якому просто не щастило то з влучністю власних ударів, то із своєчасною грою голкіпера на виході під постійні передачі з обох флангів. Анчелотті проводив ротацію, Фішер не відставав, але в підсумку ресурсів вистачило на довше саме в головного тренера Реала.

Під завершення четвертої компенсованої хвилини Реал заробив черговий кутовий на лівому фланзі, від якого Кроос зіграв у короткий пас на Вальверде, той пробив у Алабу чи захисника перед воротами, після чого від іншого оборонця стався ще один відскок, який залишив м’яч перед порожніми воротами ні для кого іншого, як Джуда Беллінгема. Черговий англійський реверанс невдалим спробами атаки від "бланкос".

У наступному турі мадридський Реал зіграє в гостях у неаполітанського Наполі, а німецький Уніон Берлін удома зустрічатиметься з португальською Брагою.— Уніон Берлін 1:0Беллінгем, 90+4Аррісабалага — Л. Васкес, Рюдігер, Начо (Фран, 73), Алаба — Чуамені (Вальверде, 66) — Модрич (Діас, 81), Камавінга (Кроос, 66) — Беллінгем — Родріго, Хоселу.Роннов — Доехі, Бонуччі (Єккель, 80), Лейте — Юранович, Тусар (Кемляйн, 83), Крал, Лайдуні (Ааронсон, 66), Госенс — Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).Попередження: Чуамені.