Пеллістрі та Еріксен зіграють із перших хвилин проти Баварії

Мюнхенська Баварія та англійський Манчестер Юнайтед зіграють матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.
Томас Тухель, після нічиєї проти леверкузенського Баєра (2:2), залучив до стартового складу Мусіалу до центру атакувальної трійки півзахисників.
Ерік тен Гаг, на тлі поразки від Брайтона (1:3), використав із перших хвилин Еріксена в опорній зоні, тоді як Пеллістрі з'явиться праворуч в атаці.
Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.
Запасні: Перец, де Лігт, Сарр, Мазрауї, Кретціг, Фукуї, Чупо-Мотінг, Тель, Мюллер.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Каземіро, Еріксен — Пеллістрі, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд.
Запасні: Баїндир, Гітон, Вітек, Марсьяль, Гарначо, Еванс, Мактоміней, Гор, Ганнібал, Форсон.
Гра Баварія — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.