Мілан
0
Ньюкасл Юнайтед
0
19 вересня
19:45
Янг Бойз
1
РБ Лейпциг
3
19 вересня
19:45
Лаціо
1
Атлетіко
1
19 вересня
22:00
Феєнорд
2
Селтік
0
19 вересня
22:00
ПСЖ
2
Боруссія Дортмунд
0
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
3
Црвена Звезда
1
19 вересня
22:00
Шахтар
1
Порту
3
19 вересня
22:00
Барселона
5
Антверпен
0
19 вересня
22:00
Галатасарай
2
Копенгаген
2
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
0
Уніон Берлін
0
20 вересня
19:45
Баварія
-
Манчестер Юнайтед
-
20 вересня
22:00
Севілья
-
Ланс
-
20 вересня
22:00
Арсенал
-
ПСВ
-
20 вересня
22:00
Брага
-
Наполі
-
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
-
Інтер
-
20 вересня
22:00
Бенфіка
-
РБ Зальцбург
-
20 вересня
22:00
Уніон Берлін
-
Брага
-
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Пеллістрі та Еріксен зіграють із перших хвилин проти Баварії

20 вересня 2023

Факундо Пеллістрі, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед.

Мюнхенська Баварія та англійський Манчестер Юнайтед зіграють матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Томас Тухель, після нічиєї проти леверкузенського Баєра (2:2), залучив до стартового складу Мусіалу до центру атакувальної трійки півзахисників.

Ерік тен Гаг, на тлі поразки від Брайтона (1:3), використав із перших хвилин Еріксена в опорній зоні, тоді як Пеллістрі з'явиться праворуч в атаці.

Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Запасні: Перец, де Лігт, Сарр, Мазрауї, Кретціг, Фукуї, Чупо-Мотінг, Тель, Мюллер.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Каземіро, Еріксен — Пеллістрі, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд.

Запасні: Баїндир, Гітон, Вітек, Марсьяль, Гарначо, Еванс, Мактоміней, Гор, Ганнібал, Форсон.

Гра Баварія — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Баварія — Манчестер Юнайтед, getty images 20 вересня 2023 Баварія — Манчестер Юнайтед. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 20.09.2023
   