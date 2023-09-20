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Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
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-
04 жовтня
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Баварія — Манчестер Юнайтед. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 20.09.2023

20 вересня 2023

Баварія — Манчестер Юнайтед, getty images

Football.ua разом з партнером проекту, Favbet, представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 20 вересня та розпочнеться о 22:00.

Баварія в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Команда І В Н П З П О
1 Баварія 0 0 0 0 0 0 0
2 Галатасарай 0 0 0 0 0 0 0
3 Копенгаген 0 0 0 0 0 0 0
4 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
 

Баварія — Манчестер Юнайтед
Середа, 20 вересня, 22:00. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр зустрічі — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на MEGOGO.

Баварія невдало почала сезон, програвши РБ Лейпциг в матчі за Суперкубок Німеччини, проте після цього команда Томаса Тухеля набрала непоганий хід та показала високий рівень в чемпіонаті. Матч минулого туру Бундесліги проти Баєра, який завершився з рахунком 2:2 залишив певні питання до гри мюнхенської команди, проте в супротивникаїх ще більше.

Манчестер Юнайтед програв три останні матчі чемпіонату Англії. Звичайно, Тоттенгем, Арсенал та Брайтон — суперники з непростих, проте й задачі у "червоних дияволів" перед сезоном були доволі амбітні, тому такі результати неприйнятні. Команді потрібно реабілітуватися за погані виступи — перемога над Баварією допомогла б зняти тиск з Манчестер Юнайтед.

Партнер Football.ua компанія вважає Favbet, що Баварія — очевидний фаворит протистояння. Перемога команди Хаві оцінюється коефіцієнтом 1,52. Тріумф же англійської команди може примножити вашу ставку у 6,0 разів. Для тих, хто вірить у нічийний результат у цій зустрічі, пропонується показник 4,9.

Такі показники цілком зумовлені формою "червоних дияволів" та кадровою ситуацією в команді. Ерік Тен Гаг не може розраховувати на Ван-Біссаку, Маласію, Шоу та Варана у лінії захисту. Навіть Гаррі Магвайр отримав пошкодження й пропустить цю гру. В півзахисті у команди не буде Амрабата та Маунта, а в атаці доведеться обійтись без Антоні й Санчо. В кожної проблеми свої причини, але, очевидно, що цих гравців вистачило б майже на окремий сильний склад.

Баварія невдало виступила в минулому сезоні в єврокубках. Проте після підписання Гаррі Кейна мюнхенці збираються поборотись за перемогу в Лізі чемпіонів. Томас Тухель поки що так й не зміг ідеально налагодити механізм та не отримав достатнього посилення лінії захисту, проте команда виглядає більш цілісно ніж поточний Манчестер Юнайтед.

Особливого шарму протистоянню додає історичний бекграунд. Команди вже зустрічались в одній групі Ліги чемпіонів в сезоні-1998/99. Тоді двічі була зафіксована нічия, а в підсумку обидві команди дістались фіналу. В тій грі Баварія вела в рахунку майже весь матч, проте пропустила двічі в компенсований час та залишилась ні з чим. Манчестер Юнайтед потрібна емоційна перемога, тому Баварія історично хороший суперник для цього, втім, повірити в успіх манкуніанців важко.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Баварія: Ульрайх — Мазрауі, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Гнабрі — Кейн

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Мактоміней, Каземіро — Фернандеш, Еріксен, Рашфорд — Гойлунд

Не зіграють: Нойєр — Маласія, Шоу, Ван-Біссака, Варан, Амрабат, Маунт, Магвайр, Антоні, Санчо

Під питанням: Геррейру, Коман

ТРЕНЕРИ КАЖУТЬ:

Томас Тухель, Баварія:

"Їхні недавні результати не надто багато говорять про них. Вони чудово грають на контратаках з Бруну Фернандешом, Маркусом Рашфордом, а тепер ще й з Расмусом Гойлундом попереду.

Манчестер Юнайтед завжди небезпечний. Їхні гравці мають багато індивідуальних якостей.

Ліга чемпіонів – один із найскладніших турнірів, у яких можна взяти участь, але й найкращий. Він особливий. Мені дуже подобається регулярно брати в ньому участь"/

Ерік Тен Гаг, Манчестер Юнайтед:

"Ми не вважаємо, що нам потрібне перезавантаження, точно ні. У нас відбувається процес, і видно, що деякі відрізки матчів ми проводимо дуже добре.

Але ще частину ми проводимо нижче за свій рівень. І ми маємо вимагати від себе стабільності, ми маємо діяти краще в деяких компонентах протягом усього матчу".

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

footballпрогноз 2:1
команди
   