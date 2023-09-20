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-
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-
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-
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-
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Кроос залишився в запасі на матч проти Уніона Берлін

20 вересня 2023

Тоні Кроос, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C, у якому зіграють мадридський Реал та Уніон Берлін.

Мадридський Реал та німецький Уніон Берлін зіграють у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після перемоги над Реалом Сосьєдад (2:1), залучив до стартового складу Васкеса та Начо до лінії оборони, тоді як Модрич та Камавінга з'явились у центрі поля.

Урс Фішер, після поразки від Вольфсбурга (1:2), використав із перших хвилин Бонуччі в трійці центральних захисників, тоді як Юранович зіграє на правому фланзі, а Тусар розташується в центрі поля. Бекер повернеться до пари форвардів.

Реал: Аррісабалага — Л. Васкес, Рюдігер, Начо, Алаба — Чуамені — Модрич, Камавінга — Беллінгем — Родріго, Хоселу.

Запасні: Лунін, Каньїсарес, Кроос, Вальверде, Себальйос, Фран Гарсія, Діас, Менді, Гонсало, Тобіас.

Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Бонуччі, Лейте — Юранович, Тусар, Крал, Ляйдуні, Госенс — Бекер, Беренс.

Запасні: Шволов, Штайн, Єкель, Аронсон, Фолланд, Фофана, Руссійон, Тріммель, Кемляйн.

Гра Реал — Уніон Берлін почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
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