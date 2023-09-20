Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи C.

У першому турі турі між собою зіграють Реал Мадрид та Уніон Берлін, а також Брага та Наполі.

Реал — Уніон Берлін

Середа, 20 вересня, 19:45. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр – Еспенс Ескос (Норвегія)

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Реал Мадрид – команда, яка виграла 14 Кубків чемпіонів, зіграє проти Уніона Берліна – дебютанта ЛЧ. Логічно припустити, що сценарій розвиватиметься у наступному напрямі: іспанський клуб володітиме ініціативою та атакуватиме, а німецький – захищатиметься, по можливості, спробує вирватися в контратаку.

У Ла Лізі Реал стартував успішно: п'ять перемог у п'яти іграх, а відмінно проявив себе новачок команди Джуд Беллінгем. На даному етапі він веде за собою мадридську команду і виконує ту роль, яка найкраще вдавалася Каріму Бензему – забивати голи.

Щодо Уніону, то команда за останні роки зробила величезний стрибок у плані результатів. Нещодавно Уніон Берлін почав грати у першій Бундеслізі, а тепер колектив Урса Фішера грає в головному єврокубковому турнірі. Тут може стати в нагоді досвід Госенса, Фолланда і, особливо, Бонуччі.

Букмекери не вірять у позитивний результат для німецької команди: перемога Реала оцінюється коефіцієнтом 1.42, а перемога Уніона – 8.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.95.

Орієнтовні склади:

Реал: Аррісабалага – Васкес, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія – Модрич, Чуамені, Камавінга – Беллінгем – Хоселу, Родріго.

Уніон: Реннов – Дукі, Кнохе, Лейте – Юранович, Лайдуні, Крал, Ааронсон, Госсенс – Фофана, Беренс.

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прогноз 3:0

Брага — Наполі

Середа, 20 вересня, 22:00. Стадіон Брага Мунісіпал, Брага. Арбітр зустрічі — Сердар Гезюбююк (Нідерланди)

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Чемпіон Італії сезону-2022/23 стартує у Лізі чемпіонів із виїзного матчу проти Браги. Навряд чи неаполітанський клуб очікує на легкий виїзд до Португалії, особливо на тлі неоднозначних результатів у поточному сезоні Серії А.

Щодо Браги, то команда лише втретє у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Востаннє взагалі грали десять років тому. Португальський клуб розпочав сезон на внутрішній арені не найкращим чином, набравши лише сім очок після п'яти турів. Особливо несподівано вони поступилися Фамалікау та Фаренсе. Важливим варто відзначити наявність у Браги таких досвідчених виконавців, як Жоау Моутінью та Жозе Фонте.

У Наполі змінився головний тренер влітку, і сезон під керівництвом Руді Гарсії розпочався, можливо, не так, як належить чемпіонові Італії: дві перемоги, поразка від Лаціо та нічия з новачком Серії А Дженоа. До майбутньої гри неаполітанський клуб підходить не в найкращих кондиціях. Однак Ліга чемпіонів це той турнір, де важливий досвід, а у Наполі його більше, ніж у Браги.

За версією букмекерів, Наполі має більше шансів на перемогу: вікторія італійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.81, а португальської — 4.60. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.85.

Орієнтовні склади:

Брага: Матеуш — Гомез, Олівейра, Фонте, Борха — Моутінью, Музраті — Орта, Джало, Брума — Банза.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Естігор, Олівейра — Зелінські, Лоботка, Ангісса — Політано, Осімген, Кварацхелія.

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