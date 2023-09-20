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-
03 жовтня
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ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
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-
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-
03 жовтня
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-
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-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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Келсі: Попереду ще 5 ігор, треба готуватися якнайкраще

20 вересня 2023

Кевін Келсі, Getty Images

Венесуелець прокоментував результат першої гри у цьому сезоні Ліги чемпіонів.

Венесуельський нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі поділився думками стосовно гри 1-го туру Ліги чемпіонів проти Порту, передає офіційний YouTube-канал "гірників".

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Келсі зазначив, що Ліга чемпіонів є дуже важким змаганням, а також додав, що радий за свій дебют у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

"На жаль, сьогодні (вчора) не вдалося отримати перемогу, але попереду ще 5 ігор, треба готуватися якнайкраще", – підкреслив центральний нападник.

19-річний гравець поділився, що часто обговорює ігрові ситуації з Юхимом Коноплею, який асистував йому у грі з португальцями. Наприклад, Келсі каже захиснику, щоб той частіше віддавав йому верхові передачі.

"Я радий, що забив гол, але персонально незадоволений тим, що втратив деякі моменти, які були дуже важливі для команди", – сказав гравець "гірників".

Венесуелець також розповів, на що команді буде варто звернути увагу перед наступними поєдинками.

"У цьому змаганні треба тримати концентрацію на максимальному рівні, а також треба ще додати трішки у комунікації та бути уважними до дрібниць. Це те, чого нам не вистачило сьогодні (вчора), тож треба продовжувати плідно працювати і покращувати нашу гру в цілому", – зазначив він.

Нагадаємо, наступну гру у Лізі чемпіонів Шахтар проводитиме 4 жовтня. "Гірники" зіграють проти Антверпена у Бельгії, матч розпочнеться о 19:45.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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