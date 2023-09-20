Руді Гарсія: Наполі має бути більш послідовним

Керманич прокоментував підготовку команди до матчу проти Браги.

У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті C неаполітанський Наполі зіграє гостьовий матч проти португальської Браги.

Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

Головний тренер "Партенопеї" Руді Гарсія напередодні протистояння оцінив стан справ у власної команди.

"На внутрішній арені ми йдемо лише п’ятими й могли б виступити значно краще, але це тільки початок сезону. Нам потрібно бути більш послідовними, навіть під час одного окремо взятого матчу, але Ліга чемпіонів — це все ж таки зовсім інший турнір. Тут лише шість ігор на груповому етапі, і ми тут для того, щоб їх виграни з амбіціями, рішучістю та впевненістю.

Важливо бути більш ефективними перед чужими воротами, а також мати можливість завершувати матчі без пропущених голів. У чотирьох матчах ми пропустили аж п’ять м’ячі, але, аналізуючи статистику, по наших воротах завдали лише вісім ударів у площину. Це означає, що ми не так уже й погано захищаємось.

Якщо ми зможемо кілька разів захистити ворота, то нам буде легше вигравати ігри. Брага має якість, ми добре знаємо деяких її гравців, зокрема Фонте, Моутінью, Бруму та Руїса. Ми повинні продемонструвати рішучість з першої хвилини і розпочати виступи в Лізі чемпіонів належним чином.

Вся команда важлива, але ви виграєте ігри не тільки за прізвищами гравців у стартовому складі. Осімген почав сезон добре, забив два голи в трьох іграх, і ми сподіваємося, що завтра він зможе повернутись до цього. Прогрес Кварацхелії зупинився через травму під час підготовки до сезону, він пропустив першу гру, а потім відіграв лише другу половину наступної.

Я розмовляв із ним, тому що хочу, щоб він був спокійним, він повинен залишатись рішучим. Він давно не забивав, але не варто про це думати, йому потрібно насолоджуватися футболом. Було б дуже слушно, якби він віддав таку гольову передачу, як проти Сассуоло.

Це Ліга чемпіонів, кожен мріє про цей турнір, і ці вечори створені для таких гравців, як Хвіча.

Я зовсім не розчарований і не здивований від такого старту сезону своєї команди. Ми ще повинні познайомитись один з одним. Наш перший тайм проти Лаціо був найкращим у сезоні, але ми повинні ставати більш послідовними", — заявив французький фахівець.

Матч Брага — Наполі відбудеться 20 вересня, о 22:00.