Феєнорд розібрався з Селтіком на своєму полі

Нідерландці набрали три бали.

Феєнорд в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Селтік та здобув впевнену перемогу.

Господарі змогли відкрити рахунок наприкінці першої половини гри зусиллями Стенгса, а вже в середині другого тайму шотландці залишились в меншості.

Феєнорд отримав право пробити пенальті, але Пайшан його не реалізував. Після цього було ще одне вилучення у гостей та гол Джаханбакша, який поставив крапку.

Феєнорд - Селтік 2:0

Голи: Стенгс, 45+2, Джаханбакш, 76

Феєнорд: Велленройтер — Геертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман — Тімбер (Зеррукі 73), Віффер, Стенгс — Іванушец — Мінте (Лінгр 67), Пайшан (Джаханбахш 67)

Селтік: Гарт — Джонстон, Лагербільке, Скейлс, Тейлор — О'Райлі (Бернарду 82), Макгрегор, Хатаге (Хольм 58), — Пальма (Джун 58), Фурухасі (Івата 67), Маеда ( Хонг-Гю 82)

На 64 хвилині другу жовту отримав Лагербільке.

На 68 пряму червону картку отримав Хольм.