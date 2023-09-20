Мілан
0
Ньюкасл Юнайтед
0
19 вересня
19:45
Янг Бойз
1
РБ Лейпциг
3
19 вересня
19:45
Лаціо
1
Атлетіко
1
19 вересня
22:00
Феєнорд
2
Селтік
0
19 вересня
22:00
ПСЖ
2
Боруссія Дортмунд
0
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
3
Црвена Звезда
1
19 вересня
22:00
Шахтар
1
Порту
3
19 вересня
22:00
Барселона
5
Антверпен
0
19 вересня
22:00
Галатасарай
-
Копенгаген
-
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Уніон Берлін
-
20 вересня
19:45
Баварія
-
Манчестер Юнайтед
-
20 вересня
22:00
Севілья
-
Ланс
-
20 вересня
22:00
Арсенал
-
ПСВ
-
20 вересня
22:00
Брага
-
Наполі
-
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
-
Інтер
-
20 вересня
22:00
Бенфіка
-
РБ Зальцбург
-
20 вересня
22:00
Уніон Берлін
-
Брага
-
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Феєнорд розібрався з Селтіком на своєму полі

20 вересня 2023

Феєнорд - Селтік, getty images

Нідерландці набрали три бали.

Феєнорд в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Селтік та здобув впевнену перемогу.

Господарі змогли відкрити рахунок наприкінці першої половини гри зусиллями Стенгса, а вже в середині другого тайму шотландці залишились в меншості.

Феєнорд отримав право пробити пенальті, але Пайшан його не реалізував. Після цього було ще одне вилучення у гостей та гол Джаханбакша, який поставив крапку.

Феєнорд - Селтік 2:0
Голи: Стенгс, 45+2, Джаханбакш, 76

Феєнорд: Велленройтер — Геертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман — Тімбер (Зеррукі 73), Віффер, Стенгс — Іванушец — Мінте (Лінгр 67), Пайшан (Джаханбахш 67)

Селтік: Гарт — Джонстон, Лагербільке, Скейлс, Тейлор — О'Райлі (Бернарду 82), Макгрегор, Хатаге (Хольм 58), — Пальма (Джун 58), Фурухасі (Івата 67), Маеда ( Хонг-Гю 82)

На 64 хвилині другу жовту отримав Лагербільке.

На 68 пряму червону картку отримав Хольм.

команди
   