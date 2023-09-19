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-
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-
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Барселона знищила Антверпен у групі Шахтаря

19 вересня 2023

Барселона знищила Антверпен у групі Шахтаря

Бельгійський клуб пропустив від "блаугранас" аж п'ять м'ячів, що дозволило "гірникам" завершити перший тур на третьому місці у квартеті H.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H каталонська Барселона приймала бельгійський Антверпен на Естадіо Олімпіко.

З перших хвилин підопічні Хаві Ернандеса почали підтверджувати статус фаворитів цього протистояння, що зрештою вилилося у розгромну домашню перемогу.

"Блаугранас" відправили у ворота Антверпена аж п'ять "сухих" м'ячів, за рахунок чого донецький Шахтар зміг випередити бельгійців за додатковими показниками та завершити перший тур ЛЧ на третьому місці у групі.

Барселона - Антверпен 5:0
Голи: Феліш, 11, 66, Левандовський, 19, Батай, 22 (автогол), Гаві, 54

Барселона: тер Штеген — Канселу (Роберто, 76), Кунде, Крістенсен, Бальде — Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гаві (Фермін Лопес, 58) — Рафінья (Ферран Торрес, 68), Левандовські, Феліш (Ямал, 68)

Антверпен: Бютез – Батай (Керк, 74), Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал – Вермеєрен, Кейта – Муйя (Валенсія, 83), Еккеленкамп (Юсуф, 61), Баліквіша (де Лаєт, 61) – Янссен (Іленіхена, 60)

Попередження: Гаві, 36

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