Тен Гаг: Деякі відрізки матчів Манчестер Юнайтед проводить дуже добре

Головний тренер мюнхенців — про матч з Манчестер Юнайтед.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті А між собою зустрінуться мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед.

Головний тренер манкуніанців Ерік Тен Гаг знайшов позитив в останніх виступах команди.

"Ми не вважаємо, що нам потрібне перезавантаження, точно ні. У нас відбувається процес, і видно, що деякі відрізки матчів ми проводимо дуже добре.

Але ще частину ми проводимо нижче за свій рівень. І ми маємо вимагати від себе стабільності, ми маємо діяти краще в деяких компонентах протягом усього матчу", — наводить слова Тен Гага Daily Mail.

Нагадаємо, матч Баварія — Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 20 вересня, о 22:00 за київським часом.