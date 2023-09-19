Магвайр офіційно не допоможе Манчестер Юнайтед у матчі з Баварією

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті А між собою зустрінуться мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", у цьому протистоянні не зможе взяти участь центральний захисник Гаррі Магвайр, який не полетів до Мюнхена через травму.
Всього у гості до Баварії вирушили 21 гравець Манчестер Юнайтед, серед яких також немає Джейдона Санчо.
СПИСОК ГРАВЦІВ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, ЯКІ ВИРУШИЛИ ДО МЮНХЕНА
Воротарі: Алтай Баїндир, Том Гітон, Андре Онана, Радек Вітек.
Захисники: Віктор Лінделеф, Лісандро Мартінес, Серхіо Регілон, Діогу Далот, Джонні Еванс.
Півзахисники: Бруну Фернандеш, Крістіан Еріксен, Каземіро, Факундо Пеллістрі, Скотт Мактоміней, Ден Гор, Ганнібал.
Нападники: Антоні Марсьяль, Маркус Рашфорд, Расмус Гойлунд, Алехандро Гарначо, Омарі Форсон
Нагадаємо, матч Баварія — Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 20 вересня, о 22:00 за київським часом.