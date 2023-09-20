Ліга чемпіонів. Група A. Напередодні

В рамках першого туру групового етапу у квартеті А відбудуться два поєдинки. Манчестер Юнайтед спробує реабілітуватись після серії невдач в АПЛ матчем на виїзді проти Баварії, а Галатасарай прийме на своєму полі Копенгаген.

№ Команда І В Н П З П О 1 Баварія 0 0 0 0 0 0 0 2 Галатасарай 0 0 0 0 0 0 0 3 Копенгаген 0 0 0 0 0 0 0 4 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0

Галатасарай спробує розпочати груповий етап перемогою над непоступливим Копенгагеном.

Галатасарай — Копенгаген

Середа, 20 вересня, 19:45. Стадіон Алі Самі Єн, Стамбул. Головний арбітр зустрічі — Георгій Кабаков (Болгарія). Пряма трансляція на MEGOGO

Галатасарай доволі впевнено стартував в цьому сезоні. Турецький гранд йде на другому місці у внутрішній першості з десятьма балами після чотирьох матчів. Перед матчем проти Копенгагена команда Окана Бурука грала на своєму полі проти Самсунспора й здобула перемогу з рахунком 4:2. Зазначимо, що три голи Галатасарай забив ще в першому таймі.

Копенгаген, своєю чергою, вже встиг провести вісім матчів в чемпіонаті Данії. Столична команда виграла шість поєдинків та по разу зіграла внічию та поступилась. Цікаво, що дві невдачі припали на три останніх матчі, тому фанати Копенгагена можуть перейматись через форму команди.

В минулому розіграші Ліги чемпіонів Копенгаген не програв жодного матчу на своєму полі, хоча був в одному квартеті з Манчестер Сіті, Боруссією Д та Севільєю. Цього разу данцям доведеться грати на виїзді та й без колишнього захисника Шахтаря Хочолави, Бойлесена та Корнеліуса. Не кожен з них — гравець основи, проте такі досвідчені футболісти точно б знадобились.

У Галатасарая теж є ексгравець чемпіона України — Тете. Бразилець не дуже гарно покинув "гірників", проте очікуємо його у цьому матчі з перших хвилин. Склад Галатасарая вражає: Анхеліньо, Торейра, Заха, Ікарді, Демірбай, Мертенс, Девінсон Санчес, Олівейра та Бакамбу — це сильні гравці навіть за мірками топ-ліг Європи, а отже будь-який з них може забезпечити результат.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Галатасарай: Муслера — Бої, Нельссон, Бардакчі, Анхеліньо — Торейра, Ндомбеле — Тете, Зієш, Заха — Ікарді

Копенгаген: Грабара — Желерт, Вавро, Дайкс, Мілінг — Кдассон, Фольк, Ашури — Гонсалвеш, Ларссон, Ельюнуссі

Не зіграють: Хочолава, Бойлесен, Корнеліус

Під питанням:

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

прогноз 2:0

Баварія прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед і спробує продовжити страждання англійської команди.

Баварія — Манчестер Юнайтед

Середа, 20 вересня, 22:00. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр зустрічі — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на MEGOGO.

На Football.ua доступний анонс матчу Баварія — Манчестер Юнайтед в окремій новині.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Баварія: Ульрайх — Мазрауі, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Гнабрі — Кейн

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Мактоміней, Каземіро — Фернандеш, Еріксен, Рашфорд — Гойлунд

Не зіграють: Нойєр — Маласія, Шоу, Ван-Біссака, Варан, Амрабат, Маунт, Магвайр

Під питанням: Геррейру, Коман