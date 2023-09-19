Томорі, Побега та Чувезе зіграють із перших хвилин проти Ньюкасла

Італійський Мілан та англійський Ньюкасл зіграють поміж собою в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті F.
Стефано Піолі, після поразки в дербі від Інтера (1:5), залучив до стартового складу Томорі до центру оборони, тоді як у трикутнику в центрі поля зіграє Побега, а Чуквезе розташується праворуч в атаці.
Едді Гау, на тлі перемоги над Брентфордом (1:0), використав із перших хвилин Тоналі в трійці центральних півзахисників, тоді як Мерфі зіграє праворуч в атаці, а Ісак очолить напад.
Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік, Крунич, Побега — Чуквезе, Жиру, Леау.
Запасні: Спортьєлло, Міранте, Адлі, Пулішич, Рейндерс, Йович, Окафор, К’єр, Флоренці, Муса, Бартезагі.
Запасні: Каріус, Гарріс, Дамметт, Ласселс, Вілсон, Таргетт, Барнс, Голл, Лівраменто, Альмірон, Андерсон, Майлі.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Тоналі — Мерфі, Ісак, Гордон.
Гра Мілан — Ньюкасл почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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