Мілан — Ньюкасл. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.09.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 19 вересня та розпочнеться о 19:45.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між італійським Міланом та англійським Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на стадіоні Сан-Сіро.

ВІВТОРОК, 19 ВЕРЕСНЯ, 19:45. САН-СІРО, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За підсумками жеребкування група F із самого початку була визнана однією з найцікавіших та найбільш інтригуючих, адже всі чотири команди готові скласти одна одній конкуренцію за вихід до плей-оф. Однією з таких команд став Мілан, який досить непогано розпочав сезон в італійській Серії А, здобувши перемоги над Болоньєю, Торіно та Ромою.

Проте всю цю гарну картину для "россонері" з трьох перемог поспіль у стартових турах неабияк зіпсував останній поєдинок принципового характеру. До матчу проти Ньюкасла команда Стефано Піолі підходить після розгромної поразки в міланському дербі проти Інтера, пропустивши у власні ворота аж п'ять м'ячів (1:5). До речі, саме від "нерадзуррі" Мілан вилетів минулого сезону з Ліги чемпіонів на стадії півфіналу, тому хоч би як там було, але в цьому матчі "россонері" є за що реабілітуватися перед власними вболівальниками.

Ньюкасл Юнайтед став однією з головних сенсацій минулого сезону англійської Прем'єр-ліги, коли зміг фінішувати у топ-4 турнірній таблиці та гарантувати собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. Більше того, колектив Едді Гау тоді зміг скласти безпосередню конкуренцію Манчестер Юнайтед за "бронзу", але за підсумком четверте місце також стало великим успіхом для "сорок".

Новий сезон АПЛ поки що складається для Ньюкасла далеко не так успішно, незважаючи на низку якісних посилень, включаючи колишнього лідера Мілана Сандро Тоналі. В активі "сорок" є лише дві перемоги у п'яти стартових турах при трьох поразках, але при цьому ми не поспішали б говорити про стрімкий ігровий спад підопічних Гау. Заради справедливості, календар у Ньюкасл Юнайтед був справді непростим — достатньо лише поглянути на імена суперників: Астон Вілла, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Брайтон та Брентфорд. До цього ще тепер додасться і Ліга чемпіонів.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні важко визначити явного фаворита. Так, перемога Мілана оцінюється коефіцієнтом 2,71, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 2,71. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, К'єр, Тео Ернандес — Лофтус-Чік, Крунич, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі, Бруну Гімараес, Лонгстафф — Альмірон, Ісак, Гордон

Не зіграють: Калулу, Беннасер — Віллок, Крафт

Під питанням: ... — Жоелінтон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди зіграють вперше в своїй історії.

ПОТОЧНА ФОРМА