Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.
До списку команди Патріка ван Леувена потрапили 33 футболісти, включаючи резервний (*) заявний лист.
Зазначимо, що заявку не потрапили Хусрав Тоїров, Іван Петряк та Ласіна Траоре, які перебувають у лазареті "гірників".
Воротарі: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*
Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 19. Дмитро Чигринський, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракицький, 46. Данило Удод*
Півзахисники: 4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Міроші, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук
Нападники: 14. Данило Сікан, 17. Богдан В’юнник*, 18. Кевін Келсі
Нагадаємо, на груповій стадії ЛЧ Шахтар зіграє проти Барселони, Порту та Антверпена. Перша гра пройде 19 вересня проти Порту.