Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинків першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті G.

Груповий етап нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА стартує сьогодні, 19 вересня, низкою цікавих поєдинків. У рамках групи G увечері на нас чекають два протистояння: спочатку Янг Бойз прийме на своєму полі Лейпциг, а пізніше на Манчестер Сіті чекає домашня зустріч з Црвеною Звездою.

ЯНГ БОЙЗ — ЛЕЙПЦИГ

Вівторок, 19 вересня, 19:45. Штадіон Ванкдорф (Берн). Головний арбітр — Енеа Йоргі (Албанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Лейпциг виглядає дуже потужно на старті сезону. "Бики" почали кампанію 2023-2024 з перемоги в Суперкубку над Баварією (3:0). В першому турі Бундесліги вони поступились Баєру (2:3), а потім видали триматчеву переможну серію. Під каток потрапили Штутгарт, цьогорічний учасник ліги чемпіонів Уніон та Аугсбург. При цьому команда Марко Розе в трьох матчах забила 11 м'ячів, а пропустила лише раз.

Варто виділити дует атакувальних гравців, без яких цього успіху могло не бути. Хаві Сімонс повернувся з оренди із ПСЖ та все зробив 3+4 результативні дії. Також без адаптації увірвався в нову команду Луа Опенда, який ще минулого сезону грав за Ланс. На його рахунку 3+1.

А що ж можна сказати про Янг Бойз, крім того, що до майбутнього поєдинку з Лейпцигом він підходить як явний аутсайдер? Команда повертається в ЛЧ після річної перерви. У кваліфікації віцечемпіон Швейцарії не відчув проблем в матчі з Маккабі Хайфа (0:0; 3:0).

Чемпіонат Швейцарії розпочався ще в липні, тому Бойз встигли зіграти 9 матчів у всіх турнірах (6 перемог та 3 нічиї). При цьому в команді немає чітко вираженого лідера атаки. Лише по 2 голи в трьох нападників: Седріка Іттена, Жоеля Монтейро та Жана-П'єра Нсаме. Тим часом як найдорожчий гравець Бойз Кастріот Імері відзначився лише одним голом. Словом атака швейцарців — слабка ланка. Підтвердженням цього є мінімальні перемоги у двох останніх матчах (1:0) проти Серветта в чемпіонаті та Ксамакса в Кубку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Янг Бойз: Рачоппі — Янко, Камара, Беніто, Перссон — Малес, Лупе, Монтейро — Лакомі — Іттен, Елліа.

Лейпциг: Бласвих — Генрікс, Сімакан, Лукеба, Ленц — Шлагер, Кампль — Сімонс, Форсберг — Поульсен, Опенда.

Не зіграють: Бічіабу, Ольмо, Орбан, Хайдара.

Під питанням: Угрінич.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:2

МАНЧЕСТЕР СІТІ — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

Вівторок, 19 вересня, 22:00. Етіхад Стедіум (Манчестер). Головний арбітр — Жоау Педру Піньєру (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

Чинний володар трофея зустрінеться з командою, яка не виступала в Лізі чемпіонів 3 роки. Нескладно спрогнозувати переможця двобою, тим паче, що манкуніанці грають вдома та набрали скажену форму.

Почався сезон для команди Гвардіоли з поразки у Суперкубку Англії від Арсеналу. Потім було 6 перемог поспіль, в тому числі — і над Севільєю в Суперкубку Європи.

Але слід звернути увагу навіть не на це. В останніх трьох матчах МС пропускало не від найсильніших суперників. Так, забити у ворота Едерсона вдалось Шеффілду, Фулгему та чинному володарю трофея ліги конференцій Вест Гему.

А що ж можна сказати про Црвену Звезду? Чемпіон Сербії ще жодного разу не виходив із групи Ліги чемпіонів, а в минулому сезоні не змогли здолати груповий етап Ліги Європи.

Цікаво, що новачок Шахтаря Іраклій Азаров виступав за клуб із Белграда. Крім того, Црвена Звезда активно співпрацює на трансферному ринку з країною-окупантом. Так, за останні півтора року 5 футболістів здійснили трансфери на болота або у зворотному напрямку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканжі, Діаш, Гвардіол — Родрі, Сілва — Фоден, Альварес, Доку — Голанд.

Црвена Звезда: Глазер - Міяїлович, Драгович, Родич — Букарі, Крассо, Стаменич, Кангва, Мітрович — Лукіч, Олайїнка.

Не зіграють: Де Брюйне.

Під питанням: Гріліш, Ковачич, Стоунз — Фалько.

ПОТОЧНА ФОРМА