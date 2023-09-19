ПСЖ — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.09.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 19 вересня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між паризьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією, яке пройде на стадіоні Парк де Пренс.

ВІВТОРОК, 19 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За підсумками жеребкування група F із самого початку була визнана однією з найцікавіших та найбільш інтригуючих, адже всі чотири команди готові скласти одна одній конкуренцію за вихід до плей-оф. Однією з таких команд став Парі Сен-Жермен, який перебуває на старті нового етапу у своїй історії, ознаменований кадровою перебудовою. Очолив цю перебудову Луїс Енріке, який є прихильником стерильного володіння м'ячем, а для побудови такої гри завжди необхідний головний аспект — час.

Зрозуміло, що з сезону в сезон головною мрією ПСЖ залишається тріумф у Лізі чемпіонів, і ця мрія, як і раніше, поки що залишається нездійсненною. Але як би там не говорили про тотальне домінування парижан на внутрішній арені, старт нового сезону в Лізі 1 видався для них не дуже вдало. Дві перемоги, дві нічиї і одна поразка — поки що такі результати у Парі Сен-Жермен у чемпіонаті Франції, при цьому, як і раніше, помітна залежність команди від Кіліана Мбаппе, майбутнє якого наприкінці цієї кампанії зберігає невизначений характер через спливаючий контракт.

Дортмундська Боруссія наприкінці минулого сезону в драматичному стилі прогавила чемпіонський титул, який буквально сам йшов до неї в руки через кризу в стані головного конкурента — мюнхенської Баварії. Старт нової кампанії у внутрішній першості поки що також не обіцяє якихось неймовірних успіхів для колективу Едіна Терзича. Так, "джмелі" йдуть без поразок у перших чотирьох матчах, але при цьому вони вже двічі встигли втратити очки проти далеко не найсильніших суперників.

Між перемогами над Кельном та Фрайбургом гравці Дортмунда зіграли внічию з Бохумом та Гайденгаймом. Для тих, хто не особливо стежить за Бундеслігою: Бохум минулого сезону боровся за збереження прописки у вищому дивізіоні, а Гайденгайм – один із новачків німецької еліти. У будь-якому випадку, можна зробити висновок, що поки що і ПСЖ, і Боруссія Д далекі від своїх оптимальних кондицій і форми, від чого їх очне протистояння виглядатиме ще цікавішим та інтригуючим.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Луїса Енріке. Так, перемога Парі Сен-Жермен оцінюється коефіцієнтом 1,80, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 4,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Шкрініар, Люка Ернандес — Заїр-Емері, Угарте, Вітінья — Дембеле, Рамуш, Мбаппе

Боруссія Дортмунд: Кобель — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Брандт, Джан, Забітцер — Мален, Алле, Адеємі

Не зіграють: Асенсіо, Мукіеле, Нуну Мендеш, Кімпембе, Лі Кан Ін, Ріко, Лететьє — Меньє, Рейна, Морєй

Під питанням: Фабіан Руїс — Фюллькруг, Дюранвіль

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