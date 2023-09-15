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Суперник Шахтаря помилково не заявив захисника на Лігу чемпіонів

15 вересня 2023

Сем Вайнс, getfootballnewsbene.com

Бельгійська команда не зможе розраховувати на свого лівого захисника Сема Вайнса.

Антверпен, який є суперником донецького Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів, не зможе розраховувати у єврокубках на свого лівого захисника Сема Вайнса.

Причиною не включення 24-річного американця до заявки команди є адміністративна помилка з боку бельгійського клубу.

При цьому зазначається, що виправити помилку неможливо, тому Вайнс не зможе зіграти за Антверпен у Лізі чемпіонів.

"Ми припустилися помилки, і її неможливо виправити. Як він із цим впорається? Ну… Кожен хоче опинитися у цьому списку. Звісно, він розчарований. Але зараз він зосереджений на своїй реабілітації, це головне", — наводить слова головного тренера Марка ван Боммела hln.be.

Минулого сезону Вайнс провів шість поєдинків, у яких забив один гол.

Крім Антверпена, Шахтар у групі Ліги чемпіонів зіграє проти Порту та Барселони.

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