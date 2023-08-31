Кваліфікація Ліги чемпіонів. Копенгаген, ПСВ та Антверпен пройшли у груповий етап

Стали відомі останні учасники групової стадії Ліги чемпіонів.

У середу ввечері відбулися заключні поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначились останні учасники групової стадії турніру.

У першій грі датський Копенгаген розійшовся миром із польським Ракувом (1:1). На гол господарів у виконанні Дениса Вавро, гості відповіли влучним ударом Лукаша Зволінські. У складі польського клубу українець Владислав Кочергін провів 76 хвилин, після чого його замінили — він отримав попередження.

Таким чином, Копенгаген пройшов далі за рахунок виїзної перемоги (1:0), а Ракув вирушив до Ліги Європи.

Копенгаген — Ракув 1:1 (перший матч — 1:0)

Голи: Вавро, 35 — Зволінські, 87.

У другому матчі голландський ПСВ розгромив шотландський Рейнджерс із рахунком 5:1 після нічиї у першій грі — 2:2. У складі голландського клубу голами відзначилися Люк де Йонг, Джої Верман, Коннор Голдсон, який зрізав м'яч у свої ворота та Ісмаель Сайбарі, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Джеймс Таверньє.

ПСВ — Рейнджерс 5:1 (перший матч — 2:2)

Голи: Сайбарі, 35, 53, де Йонг, 66, Верман, 78, Голдсон, 81 (автогол) — Таверньє, 64.

Насамкінець бельгійський Антверпен у гостях обіграв грецький АЕК з рахунком 2:1 після домашньої перемоги (1:0). У складі переможців голи забили Джирано Керк та Мішель-Анж Баліквіша. У тих, хто програв, єдиний м'яч забив Серхіо Араухо.

АЕК Афіни — Антверпен 1:2 (перший матч 0:1)

Голи: Араухо, 90 — Керк, 73, Баліквіша, 90+5.