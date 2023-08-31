Степаненко: Хотів би, щоб Шахтарю попалися Севілья, Порту та Галатасарай

31 серпня 2023

ТАРАС СТЕПАНЕНКО, ФК ШАХТАР

Капітан Шахтаря поділився своїми очікуваннями від жеребкування Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

"Хотів би, щоб Шахтарю попалися Севілья, Порту та Галатасарай. Севілья — бо поряд живе моя сім'я, зможу доїхати машиною. Порту — з португальськими командами завжди виходить грати непогано", — приводить слова Степаненко клубний Instagram.

"Галатасарай — мені дуже подобається атмосфера на матчах у Туреччині, було би круто зіграти на такому легендарному стадіоні. 

Реал, Ман Сіті — з ними не хотілося б, з ними часто грали". 

Жеребкування почнеться о 19:00. На нашому сайті відбудеться онлайн-трансляція події.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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