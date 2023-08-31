Судаков, Чигринський та Бондар розповіли, з ким би хотіли зіграти у Лізі Чемпіонів

Ще кілька гравців Шахтаря поділилися очікуваннями від жеребкування.

Півзахисник та захисники Шахтаря розповіли, кого хочуть бачити у суперниках на стадії групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24, а кого хотіли б оминути.

Георгій Судаков хотів би зіграти з Бенфікою, так як туди перейшов Анатолій Трубін.

"Якраз вчора з ним про це спілкувалися", – приводить слова півзахисника клубна сторінка в Instagram.

Він додав, що також не проти пограти проти Манчестер Сіті та Баварії.

Дмитро Чигринський сказав, що хотілося б зустрітися з Барселоною, Баварією або з кимось з попередніх фіналістів (Манчестер Сіті чи Інтер).

"Зрозуміло, що всі не можуть дістатися, тому що там за корзинами – я не знаю, ще не дивився, хто в якій корзині", – зазначив він.

Валерій Бондар хотів би зіграти з англійською командою, зокрема з Арсеналом, так як там грає Олександр Зінченко.

"З "Ман Сіті" не хочеться, тому що ми з ними вже грали. Так, це було давно, але це дуже сильна команда, яка може створити нам багато роботи на полі. Саме тому не хотілося б, щоб нам дістався "Ман Сіті", – поділився захисник.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 відбудеться сьогодні, 31 серпня. Раніше очікуваннями поділився капітан Шахтаря Тарас Степаненко.