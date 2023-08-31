АЕК Афіни — Антверпен 1:2 Відео голів та огляд матчу 30.08.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 30 серпня 2023 року, 22:00.

Грецький АЕК у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА приймав на власному полі бельгійський Антверпен.

Господарям поля потрібно було відштовхуватись від поразки в першій грі (0:1), але скористатись тиском у першому таймі протистояння в них так і не вийшло.

У підсумку, уже після перерви гості вийшли вперед за рахунком, що ускладнило й без того непросте завдання для АЕК, і хоча зрештою греки таки забили свій гол у цій двоматчевій дуелі, але навіть для нічиєї на власному полі цього не вистачило.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу АЕК Афіни — Антверпен у кваліфікації Ліги чемпіонів:

АЕК Афіни — Антверпен 1:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Араухо, 90 — Керк, 73, Баліквіша, 90+5.

АЕК Афіни: Бенітес — Тезе (Самбо, 83), Боскальї (Тіл, 83), Дест — Верман, Схутен, Сангаре, Саїбарі (Вертессен, 87) — Бакайоко (Тільман, 87), де Йонг, Ланг (Рамалью, 68).

Антверпен: Батленд — Таверньє, Голдсон, Суттар, Барішич (Стерлінг, 51) — Сіфуентес, Ландстрьом, Раскін (Ламмерс, 61) — Кентвелл — Матондо (Джек, 85), Дессер (Данілу, 61).

Попередження: Самбо, Тільман — Матондо.