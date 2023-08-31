Копенгаген — Ракув 1:1 Відео голів та огляд матчу 30.08.2023

Данський Копенгаген у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА приймав на власному полі польський Ракув.
Господарям поля потрібно було розвинути наслідки мінімальної перемоги в першій грі з рахунком 1:0, і для цього вони вже за ходом першого тайму відкрили рахунок.
Однак польський колектив із українцем Владиславом Кочергіним у стартовому складі зробив вольове зусилля та витягнув другий тайм до більш-менш рівного футболу на полі суперників.
У підсумку, усе вирішувалось на останніх хвилинах, коли "червоно-сині" зрівняли рахунок, проте маленького футбольного дива у вигляді переведення гри до овертайму не створили.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Копенгаген — Ракув в кваліфікації Ліги чемпіонів:
Копенгаген — Ракув 1:1 (перший матч — 1:0)
Голи: Вавро, 35 — Зволінські, 87.
Копенгаген: Грабара — Джелерт, Вавро, Дікс, Мелінг — Клаессон, Фальк, Лерагер — Гонсалвеш (Єнсен, 88), Ларссон (Корнеліус, 60), Ельюнуссі (Ахурі, 60).
Ракув: В. Ковачевич — Арсенич (Раковіцан, 76), А. Ковачевич, Рундич — Тудор, Папаніколау, Берггрен (Ледерман, 59), Сореску — Кочергін (Єбоа, 76), П’ясецькі (Зволінські, 84), Цебуля (Кіттель, 59).
Попередження: Клаессон, Лерагер, Дікс, Фальк — Арсенич, Рундич, Кочергін.