Копенгаген — Ракув 1:1 Відео голів та огляд матчу 30.08.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 30 серпня 2023 року, 22:00.

Данський Копенгаген у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА приймав на власному полі польський Ракув.

Господарям поля потрібно було розвинути наслідки мінімальної перемоги в першій грі з рахунком 1:0, і для цього вони вже за ходом першого тайму відкрили рахунок.

Однак польський колектив із українцем Владиславом Кочергіним у стартовому складі зробив вольове зусилля та витягнув другий тайм до більш-менш рівного футболу на полі суперників.

У підсумку, усе вирішувалось на останніх хвилинах, коли "червоно-сині" зрівняли рахунок, проте маленького футбольного дива у вигляді переведення гри до овертайму не створили.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Копенгаген — Ракув в кваліфікації Ліги чемпіонів:

Копенгаген — Ракув 1:1 (перший матч — 1:0)

Голи: Вавро, 35 — Зволінські, 87.

Копенгаген: Грабара — Джелерт, Вавро, Дікс, Мелінг — Клаессон, Фальк, Лерагер — Гонсалвеш (Єнсен, 88), Ларссон (Корнеліус, 60), Ельюнуссі (Ахурі, 60).

Ракув: В. Ковачевич — Арсенич (Раковіцан, 76), А. Ковачевич, Рундич — Тудор, Папаніколау, Берггрен (Ледерман, 59), Сореску — Кочергін (Єбоа, 76), П’ясецькі (Зволінські, 84), Цебуля (Кіттель, 59).

Попередження: Клаессон, Лерагер, Дікс, Фальк — Арсенич, Рундич, Кочергін.