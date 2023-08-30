Галатасарай, Брага та Янг Бойз вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів

Стали відомі ще три учасники головної стадії турніру.

В рамках других матчів стадії плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Галатасарай приймав на своєму полі Мольде, Брага гостила в Панатінаїкоса, а Янг Бойз грав на своєму полі проти Маккабі Хайфа.

За підсумками двоматчевих протистоянь в наступну стадію пробились Галатасарай (Туреччина), Брага (Португалія) та Янг Бойз (Швейцарія).

Галатасарай — Мольде 2:1 (перший матч — 3:2)

Голи: Ікарді, 7, Анхеліньо, 90+3 — Хестад, 66

Панатінаїкос — Брага 0:1 (перший матч — 1:2)

Гол: Брума, 83

Янг Бойз — Маккабі Хайфа 3:0 (перший матч — 0:0)

Голи: Іттен, 23, Сек (у власні ворота), 28, Угрінич, 46