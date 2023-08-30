Янг Бойз — Маккабі Хайфа 3:0 Відео голів та огляд матчу 29.08.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 29 серпня 2023 року, 22:00.

Швейцарський Янг Бойз у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА приймав на власному полі ізраїльський Маккабі з Хайфи.

Господарям поля потрібно було відштовхуватись від безгольової нічиєї в першій грі (0:0).

Посеред першого тайму рахунок у грі було відкрито — Янг Бойз забив зусиллями Седріка Іттена, а вже за кілька миттєвостей прикрим автоголом захисник гостей Абдулає Сек подвоїв перевагу суперників.

На цьому протистояння в цій парі можна було вважати завершеним, і хоча "жовто-чорні" в подальшому просто відмовлялись тримати м’яч у себе в ногах, саме вони третім голом на початку другого тайму поставили масну крапку в своїй успішній кваліфікації.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Янг Бойз — Маккабі Хайфа в кваліфікації Ліги чемпіонів:

Янг Бойз — Маккабі Хайфа 3:0 (перший матч — 0:0)

Голи: Іттен, 23, Сек, 28 (авт.), Угрінич, 46

Янг Бойз: Расіоппі — Джанко (Блум, 83), Беніто, Камара, Адам — Угрінич (Маль, 83), Лаупер, Імері (Монтейру, 69) — Рідер (Лакомий, 74) — Іттен (Ганвула, 69), Еліа.

Маккабі Хайфа: Ніцан — Сундгрен, Сек, Голдберг, Хазіза — Чері (Рефаелов, 69), Мохамед, Джабер (Шимич, 69) — Халайлі (Саба, 55), П’єрро (Подгоряну, 55), Давід (Шуранов, 76).

Попередження: Джанко — Подгоряну.