Панатінаїкос — Брага 0:1 Відео гола та огляд матчу 29.08.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 29 серпня 2023 року, 22:00.

Грецький Панатінаїкос у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА приймав на власному полі португальську Брагу.

Господарям поля потрібно було подолати наслідки поразки в першій грі з рахунком 1:2, і для цього вони вже за ходом першого тайму спробували забрати контроль над грою на власну користь.

Однак "каноніри" виявились дуже непростим суперником та не тільки розбили спроби Панатінаїкоса скористатись перевагою рідних трибун, а й узагалі переважали опонентів за сукупною статистикою до перерви.

У другому таймі ситуація не зазнала разючих змін, а гол Бруми під завісу протистояння лише закріпив перевагу Браги в цій дуелі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Панатінаїкос — Брага в кваліфікації Ліги чемпіонів:

Панатінаїкос — Брага 0:1 (перший матч — 1:2)

Гол: Брума, 83

Панатінаїкос: Бріньйолі — Вагіаннідіс, Єдвай (Схенкевелд, 43), Магнуссон, Хуанкар — Бернард (Джурічич, 77), Перес (Черін, 77), Вілена — Паласіос (Канталапьєдра, 62), Йоаннідіс (Шпорар, 62), Мансіні.

Брага: Матеус — Гомес, Фонте, Ніакате (Саатсі, 49), Марін — Карвальйо, Р. Орта, А. Орта (Піцці, 65) — Брума (Олівейра, 87), Руїс (Банса, 87), Джало (Салазар, 65).

Попередження: Канталапьєдра, Хуанкар — Ніакате, Саатсі, Брума.

На 90+1 хвилині був вилучений Хуанкар (Панатінаїкос) (друге попередження).