Галатасарай — Молде 2:1 Відео голів та огляд матчу 29.08.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 29 серпня 2023 року, 22:00.

Турецький Галатасарай в матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА приймав на власному полі норвезький Молде.

Господарям поля потрібно було розвинути успіх першої гри (3:2), і вже на самому початку протистояння вони отримали відмінну нагоду для цього — із пенальті забив Мауро Ікарді.

Норвезькому колективу було потрібно відігравати вже два м’ячі, тож, незважаючи на шалений спротив трибун, Молде атакував та навіть переважав суперників за кількістю моментів і в підсумку посеред другого тайму відквитав один м’яч.

Але цього виявилось замало для стратегічного успіху та переведення гри в овертайм, тоді як Галатасарай забив уже в компенсований час зусиллями Анхеліньйо та забезпечив собі вихід до групового етапу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Галатасарай — Молде в кваліфікації Ліги чемпіонів:

Галатасарай — Молде 2:1 (перший матч — 3:2)

Голи: Ікарді, 7, Анхеліньо, 90+3 — Гестад, 66

Галатасарай: Муслера — Бое, Нельссон, Бардакчі, Анхеліньйо — Демірбай (Кутлу, 90), Торрейра — Тете (Бакамбу, 80), Мертенс (Айхан, 72), Актюркоглу (Їлмаз, 72) — Ікарді.

Молде: Карлстрьом — Гауган, Бьйорнбек, Еллінгсен — Кнудцон (Ловік, 21, Гродем, 85)), Брейвік (Еріксен, 76), Маннсверк, Кааса, Гауген — Ейкрем (Беріша, 76), Брингільдсен.

Попередження: Бардакчі, Їлмаз — Еллінгсен, Мое, Маннсверк, Беріша.