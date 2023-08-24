Кваліфікація Ліги чемпіонів. Перемоги Браги та Галатасарая, нулі Маккабі та Янг Бойз

У середу, 23 серпня, відбулися перші поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
У першій грі турецький Галатасарай у гостях обіграв норвезький Молде з рахунком 3:2. У складі турків голами відзначилися Сержіу Олівейра, Мауро Ікарді та Фредрік Мідтше, який забив на третій компенсованій хвилині до другого тайму. У складі господарів поля результативні удари на рахунку Мартіна Еллінгсена та Крістоффера Хаугена.
Молде — Галатасарай 2:3
Голи: Еллінгсен, 8, Хауген, 56 — Олівейра, 25, Ікарді, 29, Мідтше, 90+3.
У ще одному матчі ізраїльський Маккабі Хайфа не зміг обіграти швейцарський Янг Бойз. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Маккабі Хайфа — Янг Бойз 0:0
В останній зустрічі португальська Брага на своєму полі обіграла грецький Панатінаїкос з рахунком 2:1. У складі переможців голами відзначилися Абель Руїс та Альваро Джало. У складі гостей єдиний м'яч забив Даніель Мансіні.
Брага - Панатінаїкос 2:1
Голи: Руїс, 51, Джало, 73 — Мансіні, 90+5.