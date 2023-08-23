Кваліфікації Ліги чемпіонів. Ракув із Кочергіним зазнав поразки, Антверпен зробив крок до групи, Рейнджерс та ПСВ розійшлись миром

Завершилась перша порція матчів плей-оф відбору.

Напередодні шість команд-учасниць плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА провели свої перші зустрічі у вирішальній битві за місце в основному раунді найбільш престижного клубного змагання Старого Світу.

Антверпен — АЕК 1:0

Гол: Янссен, 16

Антверпен: Бюте — Батай, Альдервейрельд, Кулібалі, де Лает — Кейта, Еккеленкамп (ван ден Бош, 56), Вермерен — Ондржейка (Ванс, 56), Янссен (Муя, 70), Баліквіша.

АЕК: Атанасіадіс — Сідібе (Араухо, 67), Віда, Мукуді, Хаджсафі — Пінеда, Шиманські (Йонссон, 46) — Амрабат, Цубер (Манталос, 67), Гачінович (Еліассон, 67) — Гарсія (Понсе, 36).

Попередження: де Лает, Бюте — Шиманські, Пінеда.

На 51 хвилині був вилучений Єлле Батай (Антверпен) (грубе порушення правил).

Ракув — Копенгаген 0:1

Гол: Раковіцан, 9 (авт.)

Ракув: В. Ковачевич — Раковіцан, А. Ковачевич, Рундич (Плавшич, 80) — Тудор, Папаніколау, Берггрен, Сілва (Сореску, 23) — Кочергін (Ледерман, 80), П’ясецькі (Зволінські, 80), Цебула (Кіттель, 60).

Копенгаген: Грабара — Джелерт, Вавро, Дікс, Мелінг — Клаессон (Лерагер, 64), Фальк (Гойлун, 86), Гонсалвеш (Соренсен, 80) — Бардхі (Оскарссон, 64), Ларссон, Ельюнуссі (Бойлесен, 80).

Попередження: Оскарссон, Джелерт.

Рейнджерс — ПСВ 2:2

Голи: Сіма, 45, Матондо, 76 — Сангаре, 61, де Йонг, 80.

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Голдсон, Суттар, Барішич — Сіфуентес (Дауелл, 81), Джек (Ландстрьом, 67), Раскін — Кентвелл (Ламмерс, 86) — Сіма (Матондо, 67), Дессер (Данілу, 81).

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамалью (Схутен, 90), Боскальї (Бабаді, 90), Дест (Самбо, 81) — Верман, Сангаре, Саїбарі (Тіль, 69) — Бакайоко, де Йонг, Ланг (Вертессен, 81).

Попередження: Таверньє, Барішич, Кентвелл, Суттар — Вертессен.