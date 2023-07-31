Піхальонок: Це — Ліга чемпіонів, і нам потрібно створити маленьке диво та віддати усі сили, щоб пройти до наступного раунду

Футболіст висловився перед матчем з Панатінаїкосом.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок поділився думками напередодні матчу кваліфікації ЛЧ проти Панатінаїкоса.

"Очікуємо дуже тяжкий матч. Першу зустріч ми програли 1:3. Завтра будемо грати у гостях проти команди, яка буде діяти за підтримки рідних трибун, але це – Ліга чемпіонів, і нам потрібно створити маленьке диво та віддати усі сили, щоб пройти до наступного раунду.

В складі Панатінаїкосу багато досвідчених гравців, які багато пограли в хороших чемпіонатах, тому це сильна команда. Щодо першого матчу, то ми пропустили швидкий гол, що пішло не по нашому плану. Плюс перший тайм ми зіграли не дуже добре. Після перерви ми хоча і пропустили два м’ячі, але грали набагато краще, тому вважаю, що якщо ми будемо грати, як у другому таймі минулого матчу, при цьому усунемо помилки, то результат буде за нами", - цитує гравця офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, матч кваліфікації Ліги чемпіонів Панатінаїкос – Дніпро-1 відбудеться завтра, 1 серпня, о 20:30.