Кваліфікація Ліги чемпіонів: сухий матч для Коваля, перемога Кочергіна з Ракувом, нічия Пластуна з Лудогорцем

Сьогодні, 26 липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, серед яких були команди, де виступають українські футболісти.
У першому матчі молдавський Шериф мінімально обіграв ізраїльський Маккабі Хайфа з рахунком 1:0. Перемогу молдаванам приніс єдиний м'яч Аміна Талаля.
У цьому матчі взяв участь український воротар Шерифа Максим Коваль, який відіграв поєдинок і не пропустив.
Шериф — Маккабі Хайфа 1:0
Гол: Талаль, 28.
У другому поєдинку польський Ракув обіграв азербайджанський Карабах із рахунком 3:2. У складі польського клубу голами відзначилися Фабіан П'ясецький та Сонні Кіттель, а ще один м'яч на рахунку Елвіна Джафаркулієва, який зрізав м'яч у свої ворота. У суперника результативні удари на рахунку Редона Джиджи, який оформив дубль.
У цій зустрічі взяв участь український півзахисник Владислав Кочергін, який вийшов у стартовому складі Ракува та відіграв на полі 81 хвилину, після чого його замінили.
Ракув — Карабах 3:2
Голи: Джафаркулієв, 55 (автогол), П'ясецький, 71, Кіттель, 90+1 — Джиджа, 73, 75.
У ще одному матчі болгарський Лудогорець зіграв внічию з Олімпією Любляною. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів у виконанні Домініка Янкова гості відповіли точним ударом Тімі Елсніка.
У цьому поєдинку український захисник Ігор Пластун вийшов у стартовому складі Лудогорця, відігравши весь матч.
Лудогорець — Олімпія Любляна 1:1
Голи: Янков, 44 — Елснік, 14.