Кваліфікація Ліги чемпіонів: сухий матч для Коваля, перемога Кочергіна з Ракувом, нічия Пластуна з Лудогорцем

Відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 26 липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, серед яких були команди, де виступають українські футболісти.

У першому матчі молдавський Шериф мінімально обіграв ізраїльський Маккабі Хайфа з рахунком 1:0. Перемогу молдаванам приніс єдиний м'яч Аміна Талаля.

У цьому матчі взяв участь український воротар Шерифа Максим Коваль, який відіграв поєдинок і не пропустив.

Шериф — Маккабі Хайфа 1:0

Гол: Талаль, 28.

У другому поєдинку польський Ракув обіграв азербайджанський Карабах із рахунком 3:2. У складі польського клубу голами відзначилися Фабіан П'ясецький та Сонні Кіттель, а ще один м'яч на рахунку Елвіна Джафаркулієва, який зрізав м'яч у свої ворота. У суперника результативні удари на рахунку Редона Джиджи, який оформив дубль.

У цій зустрічі взяв участь український півзахисник Владислав Кочергін, який вийшов у стартовому складі Ракува та відіграв на полі 81 хвилину, після чого його замінили.

Ракув — Карабах 3:2

Голи: Джафаркулієв, 55 (автогол), П'ясецький, 71, Кіттель, 90+1 — Джиджа, 73, 75.

У ще одному матчі болгарський Лудогорець зіграв внічию з Олімпією Любляною. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів у виконанні Домініка Янкова гості відповіли точним ударом Тімі Елсніка.

У цьому поєдинку український захисник Ігор Пластун вийшов у стартовому складі Лудогорця, відігравши весь матч.

Лудогорець — Олімпія Любляна 1:1

Голи: Янков, 44 — Елснік, 14.