Кваліфікація Ліги чемпіонів: сухий матч для Коваля, перемога Кочергіна з Ракувом, нічия Пластуна з Лудогорцем

26 липня 2023

Максим Коваль, ФК Шериф

Відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 26 липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, серед яких були команди, де виступають українські футболісти.

У першому матчі молдавський Шериф мінімально обіграв ізраїльський Маккабі Хайфа з рахунком 1:0. Перемогу молдаванам приніс єдиний м'яч Аміна Талаля.

У цьому матчі взяв участь український воротар Шерифа Максим Коваль, який відіграв поєдинок і не пропустив.

Шериф — Маккабі Хайфа 1:0
Гол: Талаль, 28.

У другому поєдинку польський Ракув обіграв азербайджанський Карабах із рахунком 3:2. У складі польського клубу голами відзначилися Фабіан П'ясецький та Сонні Кіттель, а ще один м'яч на рахунку Елвіна Джафаркулієва, який зрізав м'яч у свої ворота. У суперника результативні удари на рахунку Редона Джиджи, який оформив дубль.

У цій зустрічі взяв участь український півзахисник Владислав Кочергін, який вийшов у стартовому складі Ракува та відіграв на полі 81 хвилину, після чого його замінили.

Ракув — Карабах 3:2
Голи: Джафаркулієв, 55 (автогол), П'ясецький, 71, Кіттель, 90+1 — Джиджа, 73, 75.

У ще одному матчі болгарський Лудогорець зіграв внічию з Олімпією Любляною. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів у виконанні Домініка Янкова гості відповіли точним ударом Тімі Елсніка.

У цьому поєдинку український захисник Ігор Пластун вийшов у стартовому складі Лудогорця, відігравши весь матч.

Лудогорець — Олімпія Любляна 1:1
Голи: Янков, 44 — Елснік, 14.

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