Гол ексгравця ПСЖ Ліонеля Мессі був визнаний найкращим у Лізі чемпіонів у сезоні-2022/23. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

За підсумками голосування вболівальників, найкращим було визнано удар аргентинця у матчі групового етапу проти Бенфіки (1:1).

The Goal of the Tournament results are in... 🥁



Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1