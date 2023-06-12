Барелла: Ми проливали кров, піт і сльози за футболку Інтера у фіналі Ліги чемпіонів

12 червня 2023

Барелла: Ми проливали кров, піт і сльози за футболку Інтера у фіналі Ліги чемпіонів

Емоції гравця після програшного фіналу.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла висловився після поразки в матчі з Манчестер Сіті (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів.

"Я завжди думав, що перемога означає славу, а програш – невдачу. Але наші вболівальники навчили мене, що це не так. Є гордість і любов, яку ви проявляли до нас на цьому шляху. Роздягальня складається з людей, які доклали максимум зусиль, щоб повернути Інтер туди, де він заслуговує бути. Я можу запевнити вас, що ми проливали кров, піт і сльози за футболку.

Були перемоги, які дарували нам так багато позитивних емоцій, які ми будемо носити в собі вічно. Є також поразка, гірка, важка для сприйняття, але по-своєму надихаюча спробувати зробити щось ще більше. З цієї причини срібна медаль зберігатиметься поруч із перемогами, а не захована в десь у кутку. Дякую всім вам за цю фантастичну подорож", – сказав Барелла.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.

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