Аке зіграє з перших хвилин фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера

Англійський Манчестер Сіті та міланський Інтер розіграють поміж собою головний трофей Ліги чемпіонів УЄФА зразка сезону-2022/23.
Хосеп Гвардіола вирішив використати з перших хвилин Аке в трійці центральних захисників.
Сімоне Індзагі, у порівнянні з матчем-відповіддю проти Мілана, залучив до стартового складу Брозовича до опорної зони.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Лапорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюїс.
Запасні: Ханданович, Кордаз, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Мхітарян, Д’Амброзіо, Шкрініар, Лукаку.
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Мартінес, Джеко.
Гра Манчестер Сіті — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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