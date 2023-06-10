Аке зіграє з перших хвилин фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера

10 червня 2023

Натан Аке, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та міланський Інтер.

Англійський Манчестер Сіті та міланський Інтер розіграють поміж собою головний трофей Ліги чемпіонів УЄФА зразка сезону-2022/23.

Хосеп Гвардіола вирішив використати з перших хвилин Аке в трійці центральних захисників.

Сімоне Індзагі, у порівнянні з матчем-відповіддю проти Мілана, залучив до стартового складу Брозовича до опорної зони.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Лапорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюїс.

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Мартінес, Джеко.

Запасні: Ханданович, Кордаз, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Мхітарян, Д’Амброзіо, Шкрініар, Лукаку.

Гра Манчестер Сіті — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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