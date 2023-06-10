Стрічка новин

22:00

Манчестер Сіті — Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 10.06.2023

20:51

Аке зіграє з перших хвилин фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера

12:26

Джеко може побити рекорд Мальдіні

11:59

Де Брюйне: Постараємося зробити в грі з Інтером те саме, що й завжди

11:26

Чалханоглу: Можу стати першим турецьким гравцем, який виграв Лігу чемпіонів

10:26

Дарміан: Добре знаю Манчестер Сіті, ми маємо зіграти ідеально

09:56

Лаутаро: Манчестер Сіті — міцний горішок

09:27

Діаш: Вважаємо, що у фінальній грі немає фаворита

08:50

Індзагі: Інтер буде боротись за кожен сантиметр футбольного поля проти дуже сильної команди

08:05

Гвардіола: Я відчуваю, що Манчестер Сіті готовий до фіналу проти Інтера