Родрі: Справа не лише у перемозі у Лізі чемпіонів, требл — це щось вражаюче

Думки іспанського хавбека перед фіналом Ліги чемпіонів.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Це було б гарно, було б історичне досягнення. В Англії цього добивався лише Манчестер Юнайтед, наш конкурент у місті. Справа не лише у перемозі у Лізі чемпіонів, требл – це щось вражаюче.

Потрібно рухатися крок за кроком. Нам залишилося здобути останній трофей, за який ми так довго боролися. Ми підходимо до матчу у найкращий для нас час.

Цього року ми дещо змінили у плані гри. До команди прийшли важливі постаті, треба було адаптуватись. Ми стали виглядати дуже солідно і в атаці, і в обороні", — цитує гравця AS.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.