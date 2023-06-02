Марциняка можуть відсторонити від фіналу Ліги чемпіонів

02 червня 2023

Шимон Марциняк, Getty Images

Арбітр взяв участь у заході, організованому польським ультраправим політиком.

Польський арбітр Шимон Марциняк може бути відсторонений від роботи головним рефері фінального матчу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Скандал спалахнув через те, що 42-річний арбітр взяв участь у заході, організованому польським ультраправим політиком Славомиром Менценом, який відомий своїми гомофобними та антисемістськими висловлюваннями.

Після цього з різкою критикою на адресу Шимона виступило антирасистське об'єднання "Ніколи більше".

Наразі ситуацію уважно розглядає УЄФА і рішення буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів пройде у Стамбулі, 10 червня.

Джерело: Sky Italia

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