Стало відоме ім'я потенційного суперника віце-чемпіона УПЛ у кваліфікації Ліги чемпіонів

Другій команді УПЛ може протистояти титулована команда зі Швейцарії.

До завершення сезону в українській Прем'єр-лізі зберігається інтрига у битві за друге місце у турнірній таблиці, яка дає право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів.

На це місце претендують Дніпро-1 та Зоря, які набрали по 64 очки. В останньому турі УПЛ Дніпро-1 зіграє проти Кривбаса, а Зоря проведе зустріч із Минаєм.

Одним із потенційних суперників майбутнього віце-чемпіона УПЛ став швейцарський Серветт, який посів друге місце у швейцарській Суперлізі.

Другою несіяною командою став Панатінаікос, який разом із колишнім гравцем київського Динамо Беньяміном Вербичем, посів друге місце у чемпіонаті Греції.

Четвертим сіяним учасником кваліфікації Ліги чемпіонів стане один із бельгійських клубів. На це місце претендують Антверпен, Юніон та Генк. Ім'я клубу, який взяв путівку у відбір ЛЧ, стане відомим 4 червня.

Нагадаємо, жеребкування кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів пройде 21 червня, а перші матчі цієї стадії турніру відбудуться 25-26 липня. Матчі у відповідь — 1-2 серпня.