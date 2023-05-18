Анчелотті: Наступного сезону я буду в Реалі, щоб знову боротись за перемогу в Лізі чемпіонів

Керманич Реала прокоментував своє майбутнє в клубі.

Напередодні мадридський Реал зазнав крупної поразки на полі англійського Манчестер Сіті та був змушений завершити виступи в Лізі чемпіонів УЄФА на стадії півфіналу.

Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення гри не тільки давав оцінку діям власної команди на футбольному полі, а й розповів про власне майбутнє.

"Я зустрічався з Флорентіно Пересом. Я не можу сказати вам, про що саме ми говорили, але потім він мав розмову з усією командою в роздягальні.

Особисто для мене майбутнє Реала цілком зрозуміле — ця поразка допоможе нам стати кращими в наступному сезоні.

Ми — Реал Мадрид, і ми спробуємо здобути цей трофей ще раз. Наступного сезону я буду в Реалі, щоб знову боротись за перемогу в Лізі чемпіонів разом із командою.

У мені ніхто з керівництва клубу не сумнівається. Думаю, 15 днів тому президент був дуже чітким, коли висловлювався з цього приводу.

Інколи вам удається провести хороший сезон, але в спорті трапляються також і поразки", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Валенсії.