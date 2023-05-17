Думфріс: Чи зможемо ми виграти Лігу чемпіонів? Звичайно, це велика мета для Інтера

Міланці не збираються відбувати номер у фінальному матчі ЛЧ.

Захисник Інтера Дензел Думфріс прокоментував вихід своєї команди у фінал Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у півфіналі "нерадзуррі" здолали Мілан за сумою двох матчів — 3:0.

"Я думаю, що у нас дуже досвідчена команда, яку важко перемогти. Ми граємо дуже компактно, і цього сезону ви бачили у великих іграх, що ми готові боротися, ми готові страждати заради перемоги.

Досі ми мали чудову кампанію, і тепер ми їдемо до Стамбула, щоб завершити її, і ми дійсно зосереджені на досягненні цієї мети.

Чи зможемо ми виграти ЛЧ? Звичайно, це велика мета для нас – зараз ми у фіналі й маємо виграти його. Це наша головна ціль", — сказав нідерландський захисник.

У фіналі Інтер зіграє з Реалом або Манчестер Сіті. Матч-відповідь між цими командами відбудеться сьогодні у Манчестері. Початок о 22:00. Перша зустріч між іспанцями та англійцями закінчилась нічиєю 1:1. Слідкувати за перипетіями матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид можна в текстовій трансляції на Football.ua.