Мхітарян травмувався у півфіналі Ліги чемпіонів проти Мілана

Вірменський вінгер не зміг продовжити гру та був замінений наприкінці першого тайму.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА Інтер здобув мінімальну перемогу над Міланом, ставши першим фіналістом найпрестижнішого єврокубку.

Незважаючи на свій успіх, "нерадзуррі" не оминули і неприємні новини, оскільки під сумнівом є здатність одного з лідерів команди Генріха Мхітаряна дограти сезон до кінця.

Справа в тому, що 34-річний вірменський півзахисник отримав травму в кінці першого тайму матчу з Міланом, через що тренерський штаб Інтера був змушений замінити його на 43-й хвилині.

За інформацією ЗМІ, у Мхітаряна біль у м’язах лівого стегна, проте характер та серйозність травми поки що невідомі на офіційному рівні.

Цього сезону Генріх Мхітарян провів 47 поєдинків, у яких він забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.