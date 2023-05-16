Манчестер Сіті — Реал: де дивитись матч 17.05.2023 ЛЧ

Дізнайся, де дивитися другий матч півфіналу головного єврокубкого турніру.

У середу, 17 травня, в рамках півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться поєдинок у відповідь між Манчестер Сіті і Реалом.

Нагадаємо, що перший матч у Мадриді завершився результативною нічиєю – 1:1.

Поєдинок відбудеться на Етіхад Стедіум, який вже тривалий час є домашньою ареною для команди з Манчестера.

Де дивитись Манчестер Сіті – Реал?

Поєдинок можна буде подивитися у прямому ефірі на OTT-платформі MEGOGO, яка традиційно є ексклюзивним транслятором матчів групового етапу та плей-оф єврокубків в Україні.

Матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 17 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал.