Інтер — Мілан: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 16.05.2023

Онлайн-трансляція другого матчу 1/2 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 16 травня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів, під час якого Інтер зіграє проти Мілана.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.

Інтер — Мілан. Анонс

Мілану буде вкрай важко вийти у фінал Ліги чемпіонів після того, як у першому поєдинку "росонері" поступилися "нерадзурі" з рахунком 0:2.

Крім того, колектив Стефано Пьолі поступився Спеції Віктора Коваленка (0:2) в чемпіонаті Італії, тоді як Інтер розібрався із Сассуоло (4:2).

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Інтер — Мілан:

Скоро...

В Україні матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Міланом покаже платформа MEGOGO.

Матч Інтер — Мілан відбудеться сьогодні, 16 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Інтер — Мілан.