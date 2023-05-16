Інтер — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.05.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 16 травня і розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 16 травня, Мілан на стадіоні Джузеппе Меацца спробує відіграти два м'ячі в Інтера у рамках другого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

ІНТЕР — МІЛАН

ВІВТОРОК, 16 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІОН ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Інтер після перемогу в першому матчі з рахунком 2:0 спробує втримати перевагу та пройти в фінальний матч турніру. В першій грі команда Сімоне Індзагі дуже добре скористалась своїми моментами на початку зустрічі та здобула вкрай зручний результат.

Після гри в Лізі чемпіонів Інтер приймав на своєму полі Сассуоло, з яким команді традиційно грати важко. Втім, підопічні Сімоне Індзагі здобули перемогу з рахунком 4:2. Тренерському штабу навіть вдалось провести суттєву ротацію складу, що не може не датись взнаки у звітній грі.

Що стосується Мілана, то судячи з висловлювань в пресі, тренерський штаб та гравці вірять в те, що зможуть перевернути хід двоматчевого протистояння. Втім, слід розуміти, що востаннє Мілан обігравав Інтер з розривом хоча б у два м'ячі ще у 2016 році.

Тренерський штаб Мілан теж провів ротацію, але часткові зміни складу дались взнаки, а команда поступилась Спеції на виїзді. Наразі Мілан йде п'ятим та має всі шанси залишитись поза зоною Ліги чемпіонів за підсумком сезону.

На папері все говорить за Інтер, адже команда має гарний гандикап та більш вдалі виступи в останніх матчах за спиною, але ця гра — найважливіша в житті майже для всього складу Мілана та його тренера, тому вони будуть битися до останнього. Тим більше Ліга чемпіонів не раз дарувала фанатам справжнє диво.

Що стосується кадрової ситуації, то в Інтера навряд зіграє Шкрініяр, тоді як в Мілана є суттєва проблема — Беннасер через пошкодження скоріш за все пропустить гру. В стартовому складі його, принаймні, не очікуємо. Тоді як Леау повинен бути в основі та зможе спробувати довести, що він — топ-гравець.

В будь-якому разі, це дербі та й ще на такій стадії, тому гра буде вкрай запальною та цікавою. Нарешті, італійські команди повернулись на такі стадії євротурнірів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко

Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, Кьєр, Ернандес — Тоналі, Круніч — Салемакерс, Діас, Леау — Жиру

Під питанням: Шкрініяр — Флоренці, Беннасер

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Сімоне Індзагі, Інтер:

"Непросто готуватися до завтрашнього дня, але ми маємо на увазі важливу мету: виграти матч і вийти у фінал, як ніхто ніколи не передбачав. Зараз, як ніколи, ніхто не думає, що Мілан зможе дійти до фіналу. Я знаю, що ми можемо зіграти чудовий матч".

Стефано Піолі, Мілан:

"У мене є багато друзів і знайомих у футболі, які зв’язалися зі мною, коли побачили призначення французького арбітра з 4 французькими гравцями в складі Мілана, але це не проблема. У мене є повна впевненість".

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