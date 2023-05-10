Куртуа: Матч на Етіхаді буде схожий на фінал Ліги чемпіонів

Бельгієць передчуває поєдинок проти Манчестер Сіті.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа висловився після першого півфіналу ЛЧ проти Ман Сіті, в якому було зафіксовано нічию — 1:1.

"Така нічия гарна. Є все, за що поборотися наступного тижня. Буде схоже на фінал, і, сподіваюся, це відкладеться у нас у головах. Грати належить у гостях, але ми дуже гарні у таких фіналах, тож, сподіваюся, налаштуємося на матч саме так, нехай навіть у суперниках – Сіті. Буде тяжко.

Обидві команди добре грали. Не можна залишати супернику вільного простору. Гюндоган та Бернарду Сілва можуть легко цим скористатися. Ми добре справлялися із цим завданням. В результаті суперникам довелося бити з дальньої дистанції — звідти гол у відповідь і прийшов", — цитує Куртуа BT Sport.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.