Куртуа: Матч на Етіхаді буде схожий на фінал Ліги чемпіонів

10 травня 2023

ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES

Бельгієць передчуває поєдинок проти Манчестер Сіті.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа висловився після першого півфіналу ЛЧ проти Ман Сіті, в якому було зафіксовано нічию — 1:1.

"Така нічия гарна. Є все, за що поборотися наступного тижня. Буде схоже на фінал, і, сподіваюся, це відкладеться у нас у головах. Грати належить у гостях, але ми дуже гарні у таких фіналах, тож, сподіваюся, налаштуємося на матч саме так, нехай навіть у суперниках – Сіті. Буде тяжко.

Обидві команди добре грали. Не можна залишати супернику вільного простору. Гюндоган та Бернарду Сілва можуть легко цим скористатися. Ми добре справлялися із цим завданням. В результаті суперникам довелося бити з дальньої дистанції — звідти гол у відповідь і прийшов", — цитує Куртуа BT Sport.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.

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