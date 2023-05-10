З-за меж штрафного та у плей-оф: як Де Брюйне забиває в Лізі чемпіонів

Бельгійський півзахисник відзначився голом у матчі проти Реала.

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті грали у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Сантьяго Бернабеу.

Півзахисник гостей Кевін Де Брюйне зрівняв рахунок в середині другого тайму. Для нього це 14 гол у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Як повідомляє Opta, в бельгійського футболіста найкращий показник голів з-за меж штрафного майданчика з 2015 року. Сім зі своїх чотирнадцяти голів він забив таким чином.

Крім того, як повідомляє ESPN, у Кевіна Де Брюйне 11 з 14 забитих голів саме у стадії плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Анчелотті наздогнав Фергюсона за матчами в Лізі чемпіонів.