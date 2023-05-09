Рюдігер та Модрич зіграють із перших хвилин проти Манчестер Сіті

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті зіграють перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Сантьяго Бернабеу.
Карло Анчелотті, після кубкової перемоги над памплонською Осасуною (2:1), залучив до стартового складу Рюдігера до центру захисту, тоді як Модрич зіграє в трикутнику в центрі поля.
Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Лідсом (2:1), використав із перших хвилин Вокера та Діаша в трійці центральних захисників, тоді як Стоунз та Родрі повернуться до опорної зони, а Бернарду Сілва та Гріліш вийдуть у півзахисті.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Діас.
Запасні: Ортега, Карсон, Філліпс, Лапорт, Альварес, Гомес, Марез, Фоден, Палмер, Льюїс.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Гра Реал — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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