Реал — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 09.05.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 9 травня і розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 9 травня, Реал на своєму полі прийме Манчестер Сіті у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

РЕАЛ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

ВІВТОРОК, 9 ТРАВНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТУАР ДІАШ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Реал на стадії плей-оф до цього поєдинку протистояв Ліверпулю та Челсі. В першій грі з мерсисайдцями здавалось, що команду очікують великі проблеми, але підопічні Карло Анчелотті змогли перевернути хід гри з рахунку 0:2 та перемогти — 5:2.

Матч-відповідь вже не був великою проблемою, враховуючи гандикап, що був здобутий у першому поєдинку.

В протистоянні з Челсі в мадридської команди знов не виникло великих проблем. Команда Карло Анчелотті здобула дві перемоги з рахунком 2:0 та впевнено пройшла далі.

Зважаючи на результати, можна подумати, що Реал — експерт з англійських команд, але треба бути об'єктивними — Ліверпуль та Челсі переживали не найкращі часи на моменти матчів, тому їх поразки взагалі не дивують.

Що стосується останнього матчу мадридці, то команда грала в фіналі Кубка Іспанії та здобула перемогу рахунком 2:1 над Осасуною. Черговий титул повинен надати підопічним Карло Анчелотті додаткове джерело наснаги.

Манчестер Сіті, своєю чергою, двічі грав проти німецьких команд. На стадії 1/8 фіналу підопічні Хосепа Гвардіоли протистояли РБ Лейпциг. Після виїзного матчу (1:1) здавалось, що "бики" зможуть нав'язати боротьбу, але вони були вщент розбиті з рахунком 7:0.

Вже у чвертьфіналі Манчестер Сіті грав проти Баварії, яка потерпала від складної ситуації в роздягальні. На своєму полі "містяни" перемогли з рахунком 3:0 та зняли усі питання щодо команди, що пройде далі. Матч-відповідь (1:1) став лише формальністю.

Останній матч на внутрішній арені Манчестер Сіті провів проти Лідс Юнайтед та здобув перемогу з рахунком 2:1. Після вкрай напруженого відтинку сезону "містяни" обігнали Арсенал та мають всі шанси виграти чемпіонат.

Тиск в елітному дивізіону Англії дещо знизився, адже тепер все залежить від команди Хосепа Гвардіоли, тому можна сміливо зосередитись на грі проти Реалу.

Особливого шарму цьому протистоянню додають ігри минулого розіграшу Ліги чемпіонів, коли Реал на останніх секундах вирвав перемогу та прохід у фіналу турніру.

Що стосується очних протистоянь, то тут абсолютний паритет — чотири перемоги в Реала, стільки ж у Манчестер Сіті, а також було зафіксовано два нічийних результати.

Що стосується кадрових втрат, то Карло Анчелотті не зможе розраховувати на Мілітао, який дискваліфікований, а також травмованого Менді. У Гвардіоли ще не до кінця відновився Натан Аке.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модріч — Родріго, Бензема, Вінісіус

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Сілва, Де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд

Не зіграють: Мілітао, Менді

Під питанням: Аке, Палмер

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Карло Анчелотті, Реал:

"Манчестер Сіті може здатися нестримним, але у нас точно будуть шанси. Ми можемо дати їм бій. Ми не думаємо про те, як зупинити того чи іншого гравця – у них сильна вся команда.

Ми хочемо досягти позитивного результату завтра. Ми не хочемо терпіти, ми хочемо грати добре. Наша мета – уникати проблем. Це буде найскладніший матч".

Пепе Гвардіола, Манчестер Сіті:

"Ми приїхали сюди з натхненням. Нині ми на ходу. Ми тут не заради реваншу. Для нас це просто чергова нагода. Якось ми виграємо Лігу чемпіонів. Постараємося зробити це вже цього сезону. Цього не трапилося у минулому розіграші, бо нам випав Реал".

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